Lynda Carter, la star di Wonder Woman piange suo marito: "L'amore della mia vita"

L'attrice della serie anni '70 Wonder Woman, Lynda Carter, ha voluto ricordare suo marito, recentemente scomparso, pubblicando una lettera sui social in cui lo ha voluto ricordare e salutare un'ultima volta.

La star di Wonder Woman, la supereroina nella celebre serie degli anni '70, Lynda Carter, ha voluto ricordare il marito Robert A. Altman, scomparso una settimana fa all'età di 79 anni, pubblicando sui suoi profili social un commovente tributo.

Lynda Carter e Altman si sono sposati nel 1984 e hanno avuto due figli, Jessica e James. Non è ancora chiara la causa della morte di Altman, anche se suo figlio James ha sottolineato in una lettera che sia stata comunque una scomparsa "prematura".

"Una settimana fa, il mio amato marito Robert A. Altman è morto", ha scritto l'attrice sui social. "Robert è l'amore della mia vita e lo sarà sempre."

Carter ha continuato la sua lettera, scrivendo: "I nostri 37 anni di matrimonio sono stati un dono straordinario. Abbiamo condiviso una passione che spero che tutti abbiano la fortuna di vivere nella loro vita. Ci siamo protetti a vicenda e siamo sempre stati i campioni l'uno dell'altra."

L'attrice ha anche parlato, nel suo omaggio al marito, dei loro figli: "Siamo sempre stati grati per le due bellissime vite che abbiamo creato insieme: i nostri figli, Jessica e James. Sono le luci della mia vita e sono state la gioia più grande della vita di Robert. Vedo così tanto di Robert in loro, e so che vive attraverso di loro."

Carter ha voluto ringraziare anche i numerosi fan che hanno espresso a tutta la famiglia le loro più sentite condoglianze:

"Jessica, James e io vogliamo ringraziarvi. Ci piace particolarmente quando ci raccontate le volte in cui avete incontrato Robert ai concerti o lo avete conosciuto tramite il suo lavoro nel mondo dei videogiochi. Amava incontrarvi e ascoltare le vostre storie."

Infine, l'attrice, ha concluso la sua lettera, rivolgendosi direttamente al marito: "A Robert: sei la persona più onorevole che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. E sarò sempre tua moglie e la madre dei tuoi figli. Grazie per avermi dato tutto l'amore della mia vita. Niente potrebbe preparare la nostra famiglia a questo momento, ma faremo del nostro meglio per seguire i nostri sogni e onorare l'eredità che ti sei lasciato alle spalle. Ti amerò sempre e per sempre."