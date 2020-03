Lyle Waggoner è morto all'età di 84 anni, aveva recitato in Wonder Woman

L'attore Lyle Waggoner è morto nella giornata di oggi all'età di 84 anni, era conosciuto per il lavoro in Wonder Woman e The Carol Burnett Show.

Lyle Waggoner è morto all'età di 84 anni dopo aver recitato in progetti come The Carol Burnett Show e Wonder Woman, la serie degli anni Settanta dedicata all'iconica supereroina.

Ad annunciare la triste notizia è stata la sua famiglia tramite un comunicato ufficiale in cui si dichiara che "l'amato marito, padre, nonno, imprenditore e attore è morto in pace nella sua casa nella giornata del 17 marzo, all'età di 84 anni, con la moglie al suo fianco. La causa del decesso è un cancro".

Lyle Waggoner aveva debuttato in The Carol Burnett show in veste di annunciatore nel 1967, rimanendo poi nel cast fino al 1974 diventando protagonista di alcuni storici sketch.

Tra gli show interpretati dall'attore ci sono Lost in Space, Marcus Welby, M.D. e Maude.

Nel 1975 Waggoner aveva poi ottenuto la parte del colonnello Steve Trevor nella serie Wonder Woman tratta dai fumetti dedicati alla storia di Diana Prince, rimanendo nel cast per quattro anni.

Tra i progetti successivi che lo hanno visto coinvolto ci sono poi Charlie's Angels, Happy Days, Mork & Mindy, La signora in giallo ed Ellen. Nel 2007 era poi apparso nello speciale dedicato al cinquantesimo anniversario di The Carol Burnett Show.