Christopher Nolan, anche Lupita Nyong'o nel cast del nuovo film del regista di Oppenheimer

Lupita Nyong'o è l'ultimo nome illustre ad unirsi al cast stellare del prossimo film di Christopher Nolan. Oltre alla star di 12 anni schiavo, erano già stati ufficializzati i nomi di Matt Damon, Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway. Al momento, il film è ancora senza titolo e avvolto nel mistero.

Universal non ha ancora commentato l'ingresso nel cast di Nyong'o. Le riprese dovrebbero prendere il via ad inizio 2025, in attesa di scoprire qualcosa di più sui dettagli e il genere cinematografico al quale si approccerà questa volta Nolan, che sta scrivendo e dirigerà il film per Universal Pictures, lo studio che ha prodotto anche Oppenheimer.

Nuovo ruolo

Nonostante non abbia mai lavorato con Christopher Nolan, Lupita Nyong'o ha già collaborato con Universal per il film animato Il robot selvaggio, diventato un vero e proprio successo inaspettato. Conosciuta anche il ruolo nel franchise di Black Panther per l'MCU, Nyong'o ha recitato di recente nello spin-off A Quiet Place - Giorno 1, e nel film di Jordan Peele, Noi.

Lupita Nyong'o in una scena di A Quiet Place - Giorno 1

Ora un nuovo ruolo per l'attrice nominata ai Tony Award per la pièce teatrale di Broadway del 2009 Eclipsed, scritta da Danai Gurira, sua successiva co-star in Black Panther. Ora Lupita Nyong'o abbraccia una nuova avventura stimolante nel prossimo capitolo cinematografico creato da Nolan.

I successi

Christopher Nolan ha ricevuto il suo primo Oscar alla regia grazie a Oppenheimer. Oltre ad aver conquistato premi e riconoscimenti, come sette statuette dall'Academy, il film è diventato un successo incredibile al box-office con un incasso globale da 975 milioni di dollari. Altri grandi exploit in carriera includono la trilogia de Il cavaliere oscuro, Inception e Dunkirk.

Oppenheimer racconta la storia del fisico J. Robert Oppenheimer, interpretato a Cillian Murphy, a capo del Progetto Manhattan, volto alla costruzione della prima bomba atomica della storia. Nel cast anche Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Josh Hartnett e Florence Pugh.