L'uomo che disegnò Dio: Faye Dunaway nel cast del film con Kevin Spacey

Faye Dunawayy farà parte del cast di L'uomo che disegnò Dio, il discusso progetto che avrà come protagonista Kevin Spacey, al suo ritorno su un set cinematografico dopo le accuse di molestie sessuali.

Il film è diretto da Franco Nero, impegnato anche in veste di interprete, ed è stato accolto da molte polemiche online a causa della scelta di assumere l'ex star di House of Cards.

In L'uomo che disegnò Dio Faye Dunaway avrà il ruolo inizialmente affidato a Vanessa Redgrave, la moglie di Franco Nero, che ha però preso le distanze dal film dopo la reazione negativa all'annuncio della presenza di Kevin Spacey.

Louis Nero, produttore del lungometraggio, ha dichiarato: "Faye avrà la parte di un'anziana insegnante di Braille che è una vecchia amica del protagonista, non vedente, interpretato da Nero, e che gli ha insegnato a leggere. Si tratta del ruolo che avrebbe dovuto avere Vanessa Redgrave. Vanessa non è più disposta a viaggiare per recitare nei film".

Le riprese si sono concluse una settimana fa e il film, che racconta la storia di un artista cieco che riesce a disegnare le persone sentendo la loro voce e viene ingiustamente accusato di aver abusato sessualmente di un ragazzino, ha nel cast anche Robert Davi e Stefania Rocca.