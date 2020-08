L'ultimo Blockbuster è su Airbnb per un pigiama party indimenticabile

Potrete "noleggiare" un po' di nostalgia e una cassetta VHS dentro l'ultimo Blockbuster. È tutto merito della collaborazione con Airbnb che, insieme al colosso del videonoleggio, ormai estinto nel resto del mondo, è possibile ancora vivere una notte a tema Blockbuster.

Il denaro non può comprare la felicità, ma può comprare qualcosa che ti può rendere felice: al prezzo di $4 a notte, potrete dormire nell'ultimo negozio di Blockbuster al mondo, presente a Bend, Oregon. Nonostante il negozio abbia chiuso ieri ufficialmente l'attività commerciale, è intenzionato a donare ancora qualche magia, dal gusto di pop corn e cinema, ai suoi fan.

Dopo aver regalato l'esperienza di dormire nel negozio ad alcuni cittadini del Bend, per ringraziarli del sostegno durante quest'ultimo periodo, alla fine di questo mese il Blockbuster è intenzionato a replicare questa utopica promessa di serate cinematografiche alimentate da VHS. Infatti, sarà possibile prenotare una "camera" all'interno del negozio, grazie a un servizio temporaneo offerto da Airbnb.

Il negozio intero sarà adibito a stanza da letto, completo di divano letto, pouf, accesso illimitato alla collezione dei film del negozio e, ovviamente, un lettore VHS.

L'intero negozio è stato descritto come "un'ode alla magia del cinema, ai tempi più semplici e al senso di comunità che un tempo si poteva trovare nelle location di Blockbuster in tutto il mondo". Sfortunatamente per noi, però, ci sono molte restrizioni per prenotare un pigiama party. Il negozio può ospitare fino a quattro persone per ogni pigiama party, ma devi essere un residente della contea di Deschutes e tutti gli ospiti devono provenire dalla stessa famiglia. Non sono ammessi amici, feste, fumo, droghe e animali domestici.

Sebbene il negozio abbia un bagno, non ha la doccia. Tuttavia, ci saranno snack, tra cui popcorn, Gobstoppers, Nerds, Raisinets e Laffy Taffy. La direzione del negozio ha anche promesso "disinfettante per le mani a non finire".

Le richieste di prenotazione si aprono il 17 agosto e sarà possibile prenotare soltanto una notte per ogni richiesta nei tre giorni messi a disposizione, che saranno il 18 settembre, il 19 settembre e il 20 settembre.

Probabilmente rivedremo di nuovo questa proposta, visto che il franchise di Blockbuster ha ancora adesso un disceto successo. Infatti, sia il merchandise sia la linea telefonica di Blockbuster, che fornisce alcuni consigli in merito ai film, continuano a riscuotere il favore del pubblico da parte di tutto il mondo.