Luke Wilson: "Non c'è rivalità con mio fratello Owen, anche se lavoriamo per DC e Marvel"

Luke Wilson ha parlato del rapporto con il fratello Owen e di come stanno gestendo il fatto di recitare in progetti prodotti da DC e Marvel, storicamente rivali.

Le due star fanno infatti parte del cast delle serie Supergirl e Loki, arrivate rispettivamente alla terza e alla seconda stagione.

In un'intervista, Luke Wilson ha dichiarato parlando del suo rapporto con Owen Wilson: "Non c'è una vera rivalità ed è stato divertente. Arrivavamo a casa alla fine di una giornata di lavoro e diceva 'Come è stata la tua giornata?'. Io rispondevo 'Tutto bene, stavo combattendo contro Eclipso e Shadowland! Come è stata la tua?'. E mi diceva 'Oh, io e Loki stavamo lottando contro Kang il Conquistatore!".

L'attore ha quindi spiegato che con il fratello si scambiavano commenti sulle scene d'azione girate sul set di Stargirl e dello show Marvel, sottolineando poi: "Sì, è stato interessante che fossimi divisi per quanto riguarda gli studios. Ma amo essere intorno alle persone della Marvel. Sono brave persone, Tom Hiddleston è stato grandioso e sta girando la stagione 2 di Loki ora".

I nuovi episodi delle avventure del fratello di Thor arriveranno su Disney+ nel 2023 e le riprese sono attualmente in corso.