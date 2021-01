12 Mighty Orphans: Luke Wilson, Martin Sheen e Robert Duvall star del film

Luke Wilson, Martin Sheen e Robert Duvall saranno i protagonisti di 12 Mighty Orphans, un nuovo film drammatico che verrà distribuito da Sony Pictures Classics.

Il progetto tratto dal romanzo scritto da Jim Dent e racconta una storia realmente accaduta durante la Grande Depressione.

Il film 12 Mighty Orphans permetterà a Martin Sheen e Robert Duvall di recitare di nuovo insieme a distanza di molti decenni dopo essere stati due dei protagonisti di Apocalypse Now nel 1979.

Il lungometraggio racconterà la storia dei Mighty Mites, il team di football dell'orfanotrofio di Fort Worth che, durante il periodo del Crollo di Wall Street sono passati dal giocare senza scarpe a partecipare ai campionati del Texas. La squadra era guidata dall'allenatore Rusty Russell, anche lui rimasto orfano, che aveva rinunciato a lavorare con dei ragazzini privilegiati per occuparsi dei Mighty Mites.

Ty Roberts si è occupato della regia, impegnato anche della sceneggiatura con Lane Garrison e Kevin Meyer.

Nel cast ci sono anche Luke Wilson, Wayne Knight, Jake Austin Walker, Treat Williams, Ron White e Scott Haze.

I portavoce di Sony hanno dichiarato: "C'è un motivo per cui le storie delle persone su cui non si scommetterebbe riescono a conquistare l'immaginazione popolare e sappiamo che la vera storia dei Mighty Mites, di un trionfo sulle avversità, ambientata in un periodo in cui molta parte della nazione stava soffrendo, solleverà lo spirito degli spettatori in tutto il mondo".