Luke Perry e suo figlio Jack: due gocce d'acqua, ecco le foto

Jack Perry è il figlio 22enne di Luke Perry, il celebre volto di Beverly Hills 90210 venuto a mancare improvvisamente lo scorso anno. Con una foto molto sexy su Instagram, il giovane Perry si è mostrato uguale al padre, quando aveva la sua stessa età, eccezion fatta per la folta chioma riccia!

Jack Perry è un wrestler avviato, che ha preso il nome di Jungle Boy, e ha mostrato sui social gli sforzi di tutto l'allenamento per scolpire il fisico ed essere all'altezza della tostissima attività. Da quel momento c'è da dire che il suo account ha subito un'impennata di followers, arrivando a sfiorare i 100.000 seguaci. La foto è stata inserita prima di un difficile match contro Maxwell Jacob Friedman, che ha finito per vincere. Ecco la foto tanto chiacchierata:

Luke Perry, diventato uno storico idolo per i teenager all'epoca di Beverly Hills, 90210 e recentemente rinato in Riverdale, è venuto a mancare quasi un anno fa a soli 52 anni a causa delle conseguenze di un ictus molto violento. Jack ha raccontato a Entertainment Weekly che il padre ha partecipato spesso di nascosto ai suoi incontri per non catturare l'attenzione del pubblico e dei fotografi: "Durante la gavetta si fanno incontri in palazzi discutibili, in depositi, posti di questo tipo. Lui non se n'è perso uno, veniva a tutti, il più delle volte aveva il volto coperto, lo vedevo con una sorta di maschera che mi guardava sempre."

Luke Perry in un momento dell'episodio La camera verde della serie Beverly Hills, 90210

Jack ha raccontato che Luke "amava il wrestling quando era piccolo e il suo preferito era Dusty Rhodes". La morte improvvisa di Luke è avvenuta subito dopo le riprese del suo ultimo film, un cameo in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. Nonostante il film abbia visto 2 Oscar la sera degli Academy Awards, Luke Perry - a sorpresa - non è stato inserito nel filmato In Memoriam, il segmento che ricorda i tantissimi scomparsi nell'anno precedente.