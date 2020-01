Luigi Favoloso, scomparso l'ex di Nina Moric: l'appello di famiglia e amici sui social

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso da qualche giorno, ma, mentre famiglia e amici lo cercano attraverso i social, la sua ex lo rimprovera su Instagram.

Luigi Mario Favoloso ha 32 anni, e, secondo la denuncia della madre, il 29 dicembre si è allontanato dalla casa di Torre del Greco, città campana di cui è originario, dicendo di voler stare un po' da solo. Luigi non ha portato con sé nessun effetto personale, documenti o altro. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo l'appello su Facebook di Alex Fiumara. Il fotoreporter ha pubblicato una foto dell'amico scrivendo: "Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018", aggiungendo più avanti: "Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso".

Nina Moric, ex di Favoloso, sembra essere convita che l'allontanamento di Luigi Mario sia volontario. In una delle sue storie di Instagram ha scritto un post che sembra destinato al suo ex: "Volevo ricordare che l'amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene... per me questo si chiama egoismo". I due sono stati fidanzati fino all'esperienza di Luigi Mario al Grande Fratello del 2018, nel corso della quale l'imprenditore e modello ruppe in diretta con Nina.