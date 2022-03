Luigi Di Maio, che titolo di studio ha e che studi ha fatto?

Che titolo di studio ha Luigi Di Maio, noto principalmente per essere il leader del Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri del governo Conte e in seguito del Governo Draghi.

Scopriamo che titolo di studio possiede e dove ha studiato Luigi Di Maio, celebre politico italiano, dal 5 settembre 2019 ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Governo Conte II e in seguito del Governo Draghi, nonché capo politico del Movimento 5 Stelle dal 23 settembre 2017 al 22 gennaio 2020.

Anticipiamo che Di Maio non si è laureato, anche se ha ottenuto un diploma presso il liceo classico Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco nel 2004. Luigi in seguito si è iscritto all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dapprima presso la facoltà di ingegneria informatica, dove nel 2004 fonda l'ASSI, e in seguito presso quella di giurisprudenza.

Nel 2006, ha fondato il sito "studentigiurisprudenza.it" e l'anno successivo è stato eletto Presidente del Consiglio degli Studenti anche se non ha mai completato gli studi universitari al fine di potersi dedicare al primo attivismo nel Movimento 5 Stelle.

Luigi Di Maio, prima della sua carriera politica, è stato un giornalista pubblicista ed ha lavorato per un breve periodo anche come webmaster per il quotidiano online La Provincia Online, per il quale ha scritto diversi articoli di cronaca sportiva. Ha svolto anche altri lavori nel corso della sua carriera: dal tecnico informatico, all'assistente alla regia fino al manovale e al cameriere.