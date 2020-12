Ludovico Di Martino in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Ludovico Di Martino è l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Ai microfoni di Valentina Ariete, il giovane regista romano ci porterà alla scoperta dei segreti de La belva, il film appena approdato su Netflix con Fabrizio Gifuni e Andrea Pennacchi.

Classe 1992, Ludovico Di Martino si è avvicinato al mondo dello spettacolo già alle scuole medie ma ha scoperto la sua vera passione, per la regia cinematografica, solo nel 2013, dopo l'esperienza sul set di Il terzo tempo. Nello stesso anno nasce Roles, web serie da lui scritta e diretta, prodotta da Stefano Santucci e presentata al RomaFictionFest.

Nel 2016 si diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia e dirige il primo film, Il nostro ultimo, presentato in numerosi festival nazionali e internazionali. Nel 2017 il suo cortometraggio Pipinara è stato finalista nella cinquina dei Nastri d'Argento, per poi essere presentato alla 75a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma è nel 2019 che arrivano la fama e la grande occasione: Di Martino dirige la terza stagione di Skam Italia, prodotto amatissimo soprattutto dal pubblico più giovane.

Da pochi giorni è disponibile su Netflix la sua ultima creatura, La belva, dramma prodotto da Matteo Rovere, che ha visto il giovane regista romano impegnato come sempre anche in fase di scrittura.

Ed è proprio sul nuovo film che si concentrerà la nostra attenzione e quella di Ludovico Di Martino nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00, in compagnia di Valentina.