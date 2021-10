Ludovica Modugno, Checco Zalone la ricorda: "Ciao mamma Ludovica"

Checco Zalone, all'anagrafe Luca Pasquale Medici, ha scelto Instagram per omaggiare Ludovica Modugno, celebre attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana, scomparsa all'età di settantadue anni dopo una lunga malattia.

"Una grande attrice, che non lo faceva mai pesare. Ciao mamma/zia Ludovica". Con queste parole Checco Zalone ha voluto ricordare la co-protagonista: i due attori avevano condiviso molte esperienze cinematografiche insieme, tra le quali è doveroso menzionare successi come Cado dalle nubi e Quo Vado?.

In molti, sui social media, hanno ricordato Ludovica come la mamma di Zalone: "Noo ma è l'attrice che faceva la mamma di Checco Zalone nei film??? Non ci posso credere, mi dispiace veramente molto, riposa in pace", e ancora: "La mamma di Checco, tra gli altri film fatti, mi spiace molto".

Anche Ambra Angiolini ha voluto scrivere il proprio addio: "Vola Ludo... l'hai sempre fatto anche sulla terra ..... mi mancherai .....". Svariati personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato il suo post: da Cristiana Capotondi a Gemma Galgani, da Anna Ferzetti a Claudia Gerini. Un utente ha scritto: "Ho letto ora di questa brutta notizia, davvero un gran dispiacere."