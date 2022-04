Ludovica Bargellini, morta in un incidente a Roma l'attrice di The Young Pope

Ludovica Bargellini, principalmente nota per aver recitato in The Young Pope, è stata coinvolta in un terribile incidente stradale: l'attrice potrebbe aver avuto un colpo di sonno.

Ludovica Bargellini, trentacinque anni, nativa di Pistoia ma residente a Roma, è morta in seguito a un incidente che si è verificato questa notte nei pressi dell'incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. Le forze dell'ordine stanno formulando le prime ipotesi a proposito della causa dell'incidente dell'attrice di The Young Pope e, a quanto pare, sarebbe stato un colpo di sonno a portarla a sbattere contro il muro.

La Bargellini, dopo esser stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è morta pochi minuti dopo a causa delle ferite riportate. Nel corso delle ultime ore, sono stati postati moltissimi messaggi di cordoglio su Facebook da parte degli amici e dei familiari dell'attrice.

Ludovica, dopo essersi diplomata al Centro sperimentale come costumista, ha iniziato un percorso teatrale come attrice, formandosi presso il Teatro Azione a Roma dove ha svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta e Doris Hicks. Il suo ruolo di spicco è indubbiamente quello della serie televisiva di Sky Atlantic, intitolata The Young Pope, diretta da Paolo Sorrentino.

Ludovica Bargellini era solita mostrare le proprie passioni e degli stralci di vita quotidiana sulla propria pagina Instagram: le ultime immmagini mostrano il suo amore per la boxe, la pittura, i libri, i viaggi, oltre ad alcuni video in cui appare sorridente in compagnia delle amiche in discoteca.