Lucy Boynton sarà Maria Antonietta in Chevalier de Saint-Georges

Lucy Boynton interpreterà Maria Antonietta nel film Chevalier de Saint-Georges, con protagonista Kelvin Harrison Jr.

Il progetto verrà realizzato da Searchlight che ha ottenuto i diritti del film ideato da Stefani Robinson.

Alla regia di Chevalier de Saint-Georges ci sarà Stephen Williams e tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Lucy Boynton e Samara Weaving.

Chevalier de Saint-Georges era nato nel 1745 ed era il figlio illegitimo di un proprietario di alcune piantagioni e di una schiava africana. L'uomo riuscì a compiere un'ascesa nella società francese stupendo per il suo talento come violinista e compositore, oltre a essere incredibilmente bravo nella scherma. Una storia d'amore complicata con una nobildonna francese e un allontanamento da Maria Antonietta e la sua corte hanno poi causato la sua rovina.

Boynton, in queste settimane, è impegnata sul set della serie Why Didn't They Ask Evans?, diretta da Hugh Laurie e tratta da un romanzo di Agatha Christie.