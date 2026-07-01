Lucky Red, il listino 2026/2027: da Coyote vs Acme al nuovo film di Anton Corbijn

Il listino Lucky Red spazia in lungo e in largo: grandi ritorni d'autore, drammi storici, i Looney Tunes e thriller psicologici di impatto. Ecco quello che vedremo in sala.

Lucky Red, durante Ciné a Riccione, come da tradizione, ha annuncia una line-up prestigiosa e carica di attese per la prossima stagione. Il listino si si apre con Cambiare l'acqua ai fiori, diretto da Jean-Pierre Jeunet, basato sul celebre romanzo di Valérie Perrin.

Una scena di Sheep in the Box

In collaborazione con BiM, viene distribuito Sheep in the box, la nuova opera di Hirokazu Kore-eda che esplora il legame tra una coppia in lutto e un bambino robot umanoide. Sul fronte dell'horror psicologico arriva Hokum di Damian McCarthy, in cui lo scrittore Ohm Bauman (Adam Scott) si reca in un remoto hotel irlandese per spargere le ceneri dei genitori, ritrovandosi intrappolato in un incubo legato a una stanza segreta.

Coyote vs Acme finalmente al cinema grazie a Lucy Red

Il cinema d'autore internazionale è rappresentato da Storie parallele di Asghar Farhadi, con Isabelle Huppert, che racconta di una scrittrice la cui vita viene stravolta dall'ingresso di un assistente nelle sue dinamiche quotidiane. Pascal Bonitzer firma invece Maigret - L'amore e la morte, dove il celebre ispettore indaga su un omicidio che nasconde una lunga e segreta corrispondenza amorosa.

Shaun, vita da pecora - Operazione Z.u.c.c.a.

Non mancano l'animazione, con Shaun, vita da pecora - Operazione Z.u.c.c.a. che vede il gregge affrontare un caotico Halloween dopo un disastro nel campo di zucche, e l'avventura in tecnica mista con l'atteso Coyote Vs Acme diretto da Dave Green.

Attenzione alla coppia Andrew Scott e Olivia Colman

Il listino Lucky Red prosegue con A Talent for Murder di Anton Corbijn: Helen Mirren interpreta la scrittrice thriller Patricia Highsmith, coinvolta in un gioco sinistro con un giovane uomo arrivato a disturbarla. L'età dell'oro di Bérenger Thouin porta sullo schermo la storia di Jeanne Lavaur, una donna determinata a definire il proprio destino tra la Parigi degli anni '20 e i conflitti mondiali. Infine, Elsinore di Simon Stone: al centro ci sono Andrew Scott e Olivia Colman nel ruolo della sua dottoressa.

I film del listino Lucky Red