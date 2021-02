Luck: Jane Fonda darà voce a un drago nel film animato

Jane Fonda è entrata a far parte del cast di Luck, il nuovo film prodotto da Skydance Animation, in cui avrà il ruolo di un drago.

Luck avrà nel proprio cast anche Jane Fonda che nel film animato prodotto da Skydance, che sarà distribuito da Apple, avrrà il ruolo di un drago.

Online è stata inoltre pubblicata la prima immagine del personaggio condivisa dai produttori.

Luck: il drago che avrà la voce di Jane Fonda

Luck ha come protagonista la ragazza più sfortunata al mondo che si ritrova nel mondo della buona e della cattiva sorte, unendo così le forze con creature magiche e scoprendo una forza ancora più potente rispetto alla fortuna.

Il Drago che avrà la voce di Jane Fonda è l'esuberante CEO di Good Luck ed è la creatura più fortunata e antica in tutta la dimensione in cui si trova la giovane al centro della trama. Il personaggio viene descritto come elegante, pieno di stile, in grado di persuadere il prossimo e potente. L'unica cosa migliore rispetto alla buona sorte è avere ancora più fortuna, quindi quando la sfortuna inizia a sfuggire al controllo, il Drago deve affrontare le sue paure o rischiare di perdere per sempre la fortuna.

La sceneggiatura del film è firmata da Kiel Murray, mentre la regia è stata affidata a Peggy Holmes.

Nel team della produzione ci sono John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann.