Lucio Corsi, dopo Sanremo 2025, stasera a Che tempo che fa insieme ad Antonella Clerici e altri ospiti

Dalle ore 19:30 di oggi in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ad affiancarlo, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oltre a un cast fisso di grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui in esclusiva Lucio Corsi fresco fresco di Sanremo 2025.

"Che Tempo Che Fa": ospiti stellari tra cui Lucio Corsi

Tra i protagonisti della puntata spicca Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e vincitore del prestigioso Premio della Critica, che sarà ospite per raccontare l'esperienza sanremese e il successo del suo brano.

Un momento del Festival di Sanremo 2025

Ad arricchire la serata, ci sarà anche Antonella Clerici, fresca di co-conduzione della prima serata di Sanremo e pronta a tornare con la nuova edizione di The Voice Senior, in onda dal 21 febbraio.

Sul fronte cinematografico, spazio al cast di "FolleMente", il nuovo film di Paolo Genovese in uscita il 20 febbraio: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria saranno presenti per presentare la pellicola.

Non mancherà il consueto approfondimento sull'attualità con ospiti d'eccezione come: Bernardo Giorgio Mattarella e Roberto Garofoli, autori del libro Governare le fragilità, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Gianrico Carofiglio, scrittore, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Michele Serra, editorialisti.

Particolarmente toccante sarà la testimonianza di Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela da oltre 90 giorni.

A concludere la serata, l'irriverente segmento Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, che vedrà la partecipazione di Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti speciali saranno Rocío Muñoz Morales, protagonista dello spettacolo teatrale Il cappotto di Janis, Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band, Giucas Casella e Francesca Manzini.