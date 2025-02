Lucio Corsi prima di Sanremo: spuntano le foto da modello per Gucci

Lucio Corsi è la scoperta di Sanremo 2025: con la sua Volevo Essere Un Duro, il cantautore toscano ha sfiorato la vittoria per una manciata di voti e, soprattutto, è entrato nel cuore dal grande pubblico.

Sul palco dell'Ariston non ha vestito nessuno stilista, ma abiti creati da lui.

Dal passato però, spuntano foto di una sfilata di Gucci.

Lucio Corsi per Gucci

Lucio Corsi

Nel 2017 infatti, Lucio Corsi era stato scelto come singolare modello per la sfilata Resort 2018 di Gucci di Alessandro Michele, all'epoca direttore creativo della casa di moda. Si trattava della collezione Cruise 2018, ispirata a una rivisitazione rock dell'arte classica greca e romana. Per l'occasione, Alessandro Michele aveva rielaborato e attualizzato in chiave moderna i vecchi codici

L'evento si era svolto alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti. La scelta era quindi ricaduta su un artista il cui stile era in sintonia con il progetto di Alessandro Michele. Corsi era quindi stato vestito con un abito floreale, stivali, maxi borsa, gonna plissettata abbinati a un montone e a una coroncina dorata nei capelli.

Lucio Corsi però non aveva solo sfilato: era stato scelto anche come volto della campagna Resort 2018 scattata da Mick Rock, dal nome Roman Rhapsody. Insieme a lui, Alessandro Borghi, Miriam Leone e Francesco Bianconi dei Baustelle.

Lucio Corsi all'Ariston

Senza tradire la sua personalità artistica, sul palco dell'Ariston Lucio Corsi non ha scelto nessun brand: ha invece indossato giacche colorate e spalline enormi, stivali, il volto dipinto di bianco come un moderno Pierrot, portando il suo mondo interiore al Festival.