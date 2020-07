Lucifer 5, parlano gli showrunner: Tom Ellis sarà "davvero brillante" nei nuovi episodi

Gli showrunner di Lucifer 5 entusiasti della performance di Tom Ellis per i nuovi episodi della serie in arrivo ad agosto su Netflix.

Lucifer 5 sta per arrivare, e gli showrunner della serie hanno solo complimenti per l'operato di Tom Ellis nei nuovi episodi della quinta stagione della serie in arrivo su Netflix, specialmente visto il suo doppio ruolo.

Come abbiamo potuto vedere dal trailer di Lucifer 5 diffuso qualche giorno fa da Netflix, mentre il nostro Re degli Inferi è bloccato ai piani bassi a regnare sui dannati, Michael, il suo gemello, se ne andrà in giro per un po' facendo finta di essere lui.

Questo comporterà, su un piano tecnico, un doppio forzo recitativo per Tom Ellis, che però, a quanto pare, se la cava più bene (non che avessimo troppi dubbi al riguardo).

A confermarlo sono gli showrunner della serie, Joe Henderson e Ildy Modrovich, ai microfoni di EW!. "Nelle table read, quando Tom deve interpretare sia Lucifer che Michael, è fantastico perché è letteralmente come avere due persone diverse davanti, nonostante stia recitando con sé stesso" racconta Henderson.

"Ma ti fa anche sentire parte della scena. Rimani con lui perché è così credibile e naturale. Tom lo fa sembrare davvero semplice, ma credo che questa stagione ricorderà a tutti quanto sia difficile interpretare un ruolo come il suo".

E aggiunge Modrovich: "E interpreta i due personaggi con dei manierismi fisici così differenti, dei modi di parlare completamente diversi, che fa davvero strano stare a vedere questi assurdi botta e risposta tra l'uno e l'altro, come se fosse una conversazione schizofrenica se stesso. È brillante".

La prima parte della quinta stagione di Lucifer arriverà su Netflix il 21 agosto.