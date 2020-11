Luciana Littizzetto su Giuseppe Conte a Che tempo che fa: "Sempre di fretta ma per ogni cosa ci mette 3 mesi"

L'ironia di Luciana Littizzetto non risparmia il premier Giuseppe Conte durante l'ultima puntata di Che tempo che fa. La comica torinese si è esibita ieri sera, sotto gli occhi interrogativi di Fabio Fazio, in un'imitazione non semplicissima in effetti da indovinare.

"Chi sono?" era l'indovinello che il conduttore, come da copione, ha risolto nel giro di pochi secondi. E il solo indizio è stata la camminata a passo svelto. Perchè in effetti è così che i vari TG nazionali mostrano sempre il presidente del Consiglio: trafelato, sempre a passo svelto, sempre diretto verso qualche posto.

"Non si capisce dove vada, o quale sia l'urgenza! O ha fumato la sigaretta e bevuto il caffè e allora sente un'urgenza, oppure sente una voce dentro che lo manda e lui si incammina". Anche se la stoccata vera e propria, sempre dietro l'angolo come ben sa chi ha familiarità con lo stile di Luciana Littizzetto, arriva quando l'attrice comica sottolinea: "Sembra che abbia tutta questa fretta poi per fare una cosa ci mette 3 mesi". Un riferimento a tutte le accuse dei ritardi del Governo nella gestione della difficile situazione corrente che nel corso della serata era già stata evidenziata da Vincenzo De Luca? Con ogni probabilità.

E intanto le imitazioni e le frecciatine della Littizzetto fanno bene al programma: ieri sera Che tempo che fa ha segnato un nuovo record stagionale di ascolti, con 3.300.000 spettatori pari a quasi il 12% di share. Il programma condotto da Fabio Fazio (che è sempre visibile sul portale Raiplay) si è confermato in valori assoluti il secondo più visto della serata, con picchi d'ascolto di oltre 4 milioni di spettatori e picchi di share del 15,5%. Record anche per Il tavolo con oltre il 10% di share. Con 590.000 interazioni è nuovo record assoluto anche sui social per l'hashtag #CTCF.