Luciana Littizzetto e il DPCM Natale a Che tempo che fa: "Blocco dei trenini a Capodanno" (VIDEO)

Rispetto al DPCM Natale, ci pensa Luciana Littizzetto a dare risposte agli italiani in attesa di indicazioni vere. Ieri sera a Che tempo che fa, in una (finta) anteprima del decreto, è toccato all'attrice torinese chiarire subito le cose: dimentichiamo i trenini a Capodanno, neppure tra salotto e cucina.

Dall'inizio alla fine, il video è una somma di divieti tanto più esilaranti quanto più assurdi, che non lasciano in pace neppure le "alte sfere" del presepe: ok alla presenza del bue e dell'asinello purchè in due stalle diverse, tutti i personaggi dovranno essere distanziati di almeno 10 centimetri e i Re Magi dovranno rassegnarsi all'uso della mascherina. Rinunciando anche ai classici doni in favore di qualcosa di ben più utile in tempi di emergenza sanitaria, compresa un bel po' di speranza.

La ventata di allegria portata da Luciana Littizzetto ha fatto bene non solo all'umore ma anche agli ascolti: durante l'ultima puntata di novembre 2020 Che tempo che fa ha registrato ancora ottimi ascolti, con 2.846.050 spettatori e uno share del 10,51%, con un picco d'ascolto di 3.579.527 spettatori pari a un picco di share del 12,7%. Dati che lo confermano ancora una volta secondo programma della serata in valori assoluti, in una puntata che ha visto fra gli ospiti il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Gino Strada, il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, l'immunologo Giacomo Gorini, Roberto Burioni, i figli di Ennio Morricone Marco e Andrea, Diodato. Ottimi ascolti anche per l'Anteprima seguita da quasi 2 milioni di spettatori (1.861.842) pari al 7% di share e per Che Tempo Che Fa - Il tavolo con il 7,60% share e oltre 1 milione e 400mila spettatori (1.438.407). Con oltre 408.000 interazioni, #CTCF si conferma il programma più commentato dell'intera giornata.

