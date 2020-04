Coronavirus: Lucia Annunziata ricoverata con sintomi sospetti

Lucia Annunziata potrebbe aver contratto il Coronavirus: la giornalista RAI è stata ricoverata ieri sera all'ospedale Spallanzani di Roma con sintomi che lascerebbero pensare a un caso di Covid-19.

Al momento Lucia Annunziata si trova nella struttura romana in attesa dei risultati del tampone a cui è stata sottoposta per i sintomi sospetti manifestati. La giornalista, che dal 2005 conduce su Rai3 la striscia di informazione politica e d'attualità Mezz'ora in più (precedentemente nota come In mezz'ora), è arrivata allo Spallanzani nella serata di ieri, infatti, con febbre alta e difficoltà respiratorie.

Se gli accertamenti dovessero confermare la positività al Covid-19, la Annunziata non sarebbe il primo volto noto della TV italiana ad aver contratto il virus: precedentemente anche Nicola Porro e Piero Chiambretti, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus, ma entrambi, dopo un periodo di cure domestiche per il primo e dopo due settimane di ospedalizzazione per il secondo, sono stati dichiarati ufficialmente guariti.