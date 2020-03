Luce Social Club: il nuovo show di intrattenimento culturale stasera su Sky Arte

La cultura come non è mai stata trattata in televisione. Il sapere come non è mai stato approfondito sul piccolo schermo. Nasce Luce Social Club, il primo programma di intrattenimento culturale di Gianni Canova, Martina Riva e Max De Carolis, in onda stasera su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky).

Ogni venerdì sera alle ore 20.15 gli schermi di Sky Arte si accenderanno su un nuovo format d'intrattenimento che, mescolando forme e linguaggi diversi, esplorerà in modo inedito e originale il mondo della cultura. In studioGianni Canova e Martina Riva dialogheranno con personaggi del mondo del cinema, dell'arte, della musica, della letteratura, del teatro, della moda e del design, per esplorare insieme l'essenza del loro lavoro e delle loro arti. Tra gli ospiti delle prime puntate si annoverano Sandro Veronesi, Elena Radonicich, Anastasio, Ivano De Matteo, Massimo Ghini, Giorgio Colangeli, Lucio Corsi, Takoua Ben Mohamed.

Gianni Canova ha dichiarato: ""Non solo cinema. Il cinema come architrave portante, come centro gravitazionale. Ma attorno al cinema, ai suoi autori e attori, anche la musica, il teatro, la letteratura, l'arte, il design e tutta la galassia articolata e affascinante di cui si compone la cultura contemporanea". Martina Riva invece: ""Luce Social Club è un grande e colorato contenitore culturale, uno scatolone luccicante in cui le arti si incontrano, si mescolano e dialogano in maniera disinvolta, grintosa, mai ingessata e rigida"._