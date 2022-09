Lucca Effetto Cinema 2022, sabato 1 ottobre nel centro storico di Lucca

Con la direzione artistica di Irene Passaglia e Cristina Puccinelli, Lucca Effetto Cinema racchiude tutti gli eventi performativi e presenta, come ogni anno, una speciale serata dove vengono coinvolte quest'anno 25 compagnie di teatro e di danza, ognuna delle quali produce una performance in omaggio ad un film in abbinamento ad un locale pubblico del centro storico.

"Quest'anno - sottolinea la direzione artistica - la sfida più grande è stata quella di riuscire a portare in scena, dopo il periodo di stop, un evento che abbia il sapore delle edizioni passate e allo stesso tempo garantire la qualità delle performance proposte. Abbiamo inoltre contraddistinto la manifestazione riprendendo il nome originario, passando così da Lucca Effetto Cinema Notte a Lucca Effetto Cinema: questa edizione è dedicata al professore Vincenzo Placido, scomparso recentemente, il quale ha sostenuto fin da subito questo evento. Infatti il nome dell'evento stesso è ripreso dal suo libro 'Lucca Effetto Cinema', dove il professore racconta attraverso immagini e parole, i film che sono stati girati a Lucca, testimoniando il sodalizio tra la città e la settima arte".

Tante micro-performance dai 5 ai 10 minuti - con pause di almeno 30 minuti fra una rappresentazione e l'altra - co-prodotte dal festival assieme alle associazioni amatoriali di recitazione e compagnie di danza non solo del territorio, ma anche della regione. Potete scoprirle esplorando la mappa di Lucca Effetto Cinema 2022.

La giuria dell'edizione 2022 assegnerà il Premio Miglior performance e all'artista vincitore sarà corrisposto un premio di 500 euro, seguirà poi il premio del valore di 500€, di forniture di materiali ecosostenibili, come Miglior Scenografia dedicata ai pubblici esercizi, grazie all'azienda Naturanda di Lucca con Luca Bozzoli, sponsor di questa edizione. Saranno coinvolti anche i negozianti del centro storico, in collaborazione con Confcommercio di Lucca, Massa e Carrara, già pronti ad accogliere un'interessante iniziativa: nelle settimane precedenti all'inizio dell'evento del Lucca Film Festival, all'interno dei negozi che prendono parte all'iniziativa, i clienti potranno trovare un qr code con cui iscriversi per partecipare al contest, che prevede come premi: l'aperitivo con guest star, la partecipazione gratuita al corso di Storia del Cinema online, tenuto dal docente e direttore artistico del Lucca Film Festival, Nicola Borrelli e il catalogo del Lucca Film Festival 2022. Il vincitore permetterà al proprio negoziante di fiducia, di ottenere a sua volta, il premio vinto.

Per maggiori informazioni: www.luccafilmfestival.it.