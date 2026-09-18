Lucca Comics & Games 2026: Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.U.C.C.A. è il film d'apertura

Sarà la celebre creatura in stop-motion della Aardman ad inaugurare l'Area Movie di Lucca Comics & Games 2026. Parliamo di Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.U.C.C.A., scelto come film d'apertura della manifestazione, debuttando in anteprima nazionale con un'avventura a tema Halloween.

Lucca e i 50 anni della Aardman

L'evento lucchese, curato da QMI, farà da apripista all'arrivo della pellicola nelle sale italiane. Distribuito da Lucky Red, il film sarà infatti al cinema dal 28 ottobre, un tempismo perfetto per festeggiare la notte delle streghe. La proiezione a Lucca e l'uscita in sala rappresentano inoltre un momento celebrativo per lo studio di animazione britannico Aardman, che proprio nel 2026 festeggia i suoi 50 anni di attività.

Una scena di Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.U.C.C.A.

Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.U.C.C.A.: la trama

In questa nuova pellicola, le tipiche atmosfere e l'immaginario horror di fine ottobre invadono la fattoria di Mossy Bottom. La trama vede Shaun e il resto del gregge intenti a coltivare un magnifico campo di zucche in vista di Halloween. I preparativi vengono però interrotti dalla misteriosa scomparsa del contadino e dall'arrivo di uno spaventoso mostro emerso dal bosco. Tra esperimenti impazziti e la consueta ironia del franchise, Shaun dovrà guidare i suoi amici per ritrovare il contadino e salvare la fattoria.