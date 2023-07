Lucca Comics & Games 2023: in vendita i biglietti per i concerti, cambia la location

Un grande teatro tenda, una magia per 3500 Fan, ogni sera nella notte delle stelle del più grande Community Event Europeo. Gens D'Ys, Andrea Rock & The Rebel Poets, Galactic Empire, Wind Rose e la reunion che celebrerà i 60 anni di carriera degli Oliver Onions a Lucca Comics & Games 2023.

Sempre più Music a Lucca Comics & Games 2023! In vendita su www.ticketone.it/LuccaCG23 i biglietti per i concerti di Lucca Comics & Games 2023. Da oggi alle 16.00 sarà possibile acquistare i biglietti per tre dei cinque appuntamenti di intrattenimento musicale dal vivo in programma nella nuova location costruita per questa edizione del festival.

IL NUOVO PALCO DI LUCCA COMICS & GAMES

Dopo il grande ritorno della scorsa edizione all'interno del PalaTagliate, l'area consacrata al mondo delle sette note conquista quest'anno uno spazio totalmente nuovo, creato appositamente per l'occasione: la LC&G Music Tent, una tensostruttura realizzata ad hoc, adiacente al noto palazzetto dello sport (il PalaTagliate, appunto, che ospiterà altri incredibili eventi... non perdetevi i nostri aggiornamenti e save the date: 28 settembre!) ma completamente indipendente, per offrire al pubblico un programma ancora più ricco e sorprendente. La nuova struttura consisterà in 2800 mq e potrà ospitare fino a 3500 persone, con un allestimento pensato per grandi eventi di carattere musicale e teatrale. Si potrà raggiungere comodamente a piedi dal centro storico della città e conterà sulla disponibilità di diverse aree parcheggio nelle vicinanze. Con la LC&G Music Tent il community event vivrà anche oltre l'orario di chiusura, prolungando il divertimento.

I BIGLIETTI

La LC&G Music Tent, infatti, offrirà un programma sia pomeridiano sia serale, per tutti i cinque giorni di manifestazione (1 - 5 novembre).

Nel pomeriggio si potrà accedere agli spettacoli solo con il biglietto del festival, mentre per i concerti serali - con accesso dalle 20.30 e inizio spettacolo alle 21.30 - sono previsti ticket a parte, acquistabili da oggi martedì 25 luglio alle 16.00 fino ad esaurimento posti, con uno sconto per gli Early Bird e per chi entrerà in possesso di un titolo di accesso a Lucca Comics & Games 2023.

I possessori dei biglietti Early Bird (i biglietti di Lucca Comics & Games 2023 acquistati in promozione tra il 10 e il 24 luglio) potranno godere dello sconto sul costo del biglietto del concerto: per maggiori informazioni basterà inviare una mail all'indirizzo ticketing@luccacomicsandgames.com.

Per chi lo desiderasse, acquistando il biglietto di un concerto da oggi in avanti sarà ancora valida la possibilità di acquistare contestualmente il biglietto di Lucca Comics & Games 2023 per beneficiare della promozione riservata ai visitatori del festival; in questo caso saranno acquistabili solo i biglietti giornalieri validi nello stesso giorno in cui è programmato il concerto scelto.

Chiunque volesse acquistare il biglietto del concerto in modalità stampa@casa in combo con il biglietto del festival potrà scegliere di acquistare anche il servizio "salta il welcome desk" e ricevere a casa il biglietto del concerto, il biglietto di Lucca Comics & Games e il braccialetto.

I biglietti dei concerti, ovviamente, potranno essere acquistati separatamente, a prezzo intero in modalità stampa@casa o ETicket, senza necessità di acquistare il biglietto del festival. La prevendita dei biglietti di Lucca Comics & Games riaprirà il 5 settembre alle 15.00.

I PRIMI TRE APPUNTAMENTI

A tenere a battesimo la nuova "casa" dell'area musicale di Lucca Comics & Games il 1° novembre sarà lo spettacolo "Spirits of Folk" che prevede le esibizioni dei Myrkur, Gens D'Ys e Andrea Rock & The Rebel Poets. Si alterneranno sul palco il gruppo danese guidato da Amalie Bruun, con un rito evocativo di musica pagana folk sospeso tra tradizione e modernità, la compagnia spettacoli della prima Accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell'Isola di Smeraldo e le tematiche delle "rebel songs" irlandesi attualizzate da Andrea Rock, accompagnato dalla sua band.

Il 2 novembre sarà la volta di un'altra serata tematica dai toni decisamente epici: "Battle of Empires" insieme ai Galactic Empire e ai Wind Rose, con la cosplay heavy metal tribute band di John Williams più amata della galassia, che toccherà Lucca con il suo spettacolare tour invernale, seguita dai nani più potenti del power metal, con milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 3 novembre i mitici Oliver Onions non potevano che scegliere Lucca Comics & Games per festeggiare, con una serata che si preannuncia già indimenticabile, 60 anni di sterminati successi e produzione discografica: 1963/2023 - 60 anni con gli Oliver Onions. A loro si uniranno sul palco tanti amici con i quali il duo ha collaborato durante la lunga carriera: star internazionali dei telefilm anni '80 e celebrities del pop italiano - i cui nomi saranno svelati prossimamente - giunti per celebrare un traguardo eccezionale, composto da più di 200 colonne sonore, tantissime sigle di programmi, serie tv e cartoni animati, oltre 400 singoli e 200 LP nel mondo in varie lingue.