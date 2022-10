Lucca Comics & Games: Slime doppiato in italiano sarà disponibile da Novembre 2022, solo su Crunchyroll

Presso il Lucca Comics & Games 2022 è stato annunciato che la prima stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime arriverà su Crunchyroll a partire da Novembre.

Crunchyroll, il brand di streaming anime più popolare al mondo, sta per aggiungere la prima stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime alla lista degli anime doppiati in italiano: l'annuncio dell'arrivo di questo nuovo titolo ha entusiasmato i fan del Lucca Comics & Games 2022.

L'amatissimo show, prodotto da 8-Bit e trasmesso in Giappone dal 1º ottobre 2018 al 25 marzo 2019, sarà finalmente disponibile con doppiaggio italiano a partire da Novembre 2022 con un episodio a settimana, visibile per tutti gli utenti Crunchyroll Premium.

That Time I Got Reincarnated as a Slime è uno dei titoli più amati e più seguiti su Crunchyroll, con una fanbase appassionata grazie a due stagioni già disponibili in giapponese con sottotitoli italiani ed in attesa di un lungometraggio animato in arrivo nel 2023.

Per celebrare questo annuncio fatto durante il Lucca Comics and Games 2022, potrete trovare in anteprima assoluta e solo per oggi (fino a mezzanotte), il primo episodio doppiato disponibile sul canale YouTube di Crunchyroll Italia! Correte subito a dargli un'occhiata!