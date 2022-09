Lucca Comics & Games 2022: apre oggi la biglietteria

Dopo gli 80.000 ingressi venduti in prevendita, al via la vendita dei biglietti, abbonamenti ordinari e Level UP per Lucca Comics & Games 2022.

Apre ufficialmente la vendita dei biglietti di HOPE, edizione 2022 di Lucca Comics & Games: dopo gli oltre 80.000 ingressi venduti in modalità early bird - pensata per dare opportunità agevolate ai più fedeli visitatori del festival - da oggi alle ore 16 sarà possibile acquistare ogni tipologia di ingresso e abbonamento, incluso il Level UP, lo speciale biglietto a tiratura limitata valido per i cinque giorni e con vantaggi esclusivi riservati ai suoi possessori.

Come già anticipato, Lucca Comics & Games, attento alla sicurezza dei visitatori, ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell'emissione dei biglietti: il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per ogni singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019. Qualora le condizioni generali e le normative vigenti lo permettessero, si valuterà un eventuale ampliamento di questo limite. Nel caso in cui il numero massimo di biglietti non sia raggiunto con la vendita online, sarà possibile acquistare eventuali ingressi residui anche in loco nei giorni del festival.

L'edizione si preannuncia particolarmente ricca: dopo gli annunci di luglio, il programma vanta un'altra novità che farà la gioia dei fan dell'animazione. Tra i grandi ospiti internazionali di questa edizione, Gorō Taniguchi regista di One Piece Film: Red, che sarà presente sabato 29 ottobre in occasione del più grande evento di One Piece mai visto in Italia promosso da TOEI Animation Europe e Anime Factory. La presenza del regista all'anteprima nazionale è solo il primo degli appuntamenti che a Lucca Comics & Games celebreranno le avventure di Rufy e la sua ciurma.

Le prossime settimane saranno fondamentali per scoprire le novità di questa edizione, i contenuti culturali, gli ospiti e le diverse aree cittadine coinvolte: sito web e canali social di Lucca Comics & Games saranno gli spazi in cui poter trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti, svelando giorno dopo giorno i dettagli dell'edizione 2022. Il momento clou è previsto per giovedì 29 settembre, con l'attesissima conferenza stampa in cui sarà presentato ufficialmente il programma di HOPE. L'evento, in diretta da Lucca, sarà fruibile pubblicamente in streaming sui canali del festival e segnerà il countdown finale verso il 28 ottobre.

DETTAGLI BIGLIETTERIA

Tutti i biglietti online sono print@home. Per ogni account sarà possibile acquistare fino a un massimo 15 biglietti: dopo l'acquisto non sarà possibile cambiare data o chiedere il rimborso, ma eventualmente si potrà mettere in vendita il proprio biglietto attraverso l'area dedicata Rivendita biglietti del sito Vivaticket (shop.vivaticket.com/it/handback.

I braccialetti - necessari per entrare nelle diverse aree del festival - potranno essere ritirati presso i Welcome DESK presentando i biglietti e, in caso di acquisto di biglietti per più giornate, saranno consegnati tutti insieme in un'unica occasione. Torna la possibilità di accedere al servizio "Salta il Welcome DESK" (acquistabile solo fino al 10 ottobre): con una spesa aggiuntiva di € 9,99 sarà possibile ricevere i braccialetti direttamente a casa (per gli acquisti fatti a partire dal 1° settembre).

Prezzo (biglietto + prevendita; non sono incluse le commissioni gestite direttamente da Vivaticket) - intero 28 ottobre: € 19,00 + € 1,60 - intero 29 ottobre: € 23,00 + € 1,60 - intero 30 ottobre: € 25,00 + € 1,60 - intero 31 ottobre: € 23,00 + € 1,60 - intero 01 novembre: € 19,00 + € 1,60 - abb 2 giorni Ven+Sab: € 36,00 + € 1.80 - abb 2 giorni Sab+Dom: € 40,00 + € 1.80 - abb 2 giorni Dom+Lun: € 38,00 + € 1.80 - abb 2 giorni Lun+Mart: € 33,00 + € 1.80 - abb 3 giorni VSD: € 52,00 + € 2,00 - abb 3 giorni SDL: € 52,00 + € 2,00 - abb 3 giorni DLM: € 50,00 + € 2,00 - abb 4 giorni VSDL: € 64,00 + € 2,20 - abb 4 giorni SDLM: € 64,00 + € 2,20 - abb 5 giorni: € 75,00 + € 2,20 Il prezzo di biglietti e abbonamenti ridotti è pari a quello dell'early bird.

Non mancano inoltre gli amati abbonamenti per i Level UP Fan, a tiratura limitata: un'occasione per vivere al meglio le cinque giornate di Lucca Comics & Games 2022, con servizi esclusivi e opportunità dedicate. Questa tipologia di abbonamento, venduta al prezzo di € 340,00 (+ 2,50 di prevendita ed eventuali commissioni di Vivaticket), consentirà di partecipare a condizioni uniche a tutti i giorni di festival. Dall'1 al 5 settembre i Level UP Fan delle precedenti edizioni potranno acquistare in prelazione uno dei 300 abbonamenti speciali in vendita, utilizzando il codice a loro fornito. A partire dal 6 settembre, l'acquisto degli abbonamenti Level UP sarà aperto a tutti. Tra i servizi inclusi: badge esclusivo collezionabile e braccialetto dedicato, welcome Bag, accesso a due location riservate, servizio deposito gratuito e spedizione con prezzo scontato, 'salta la fila' ai padiglioni, 'salta la fila' - previa prenotazione - valido per gli incontri al cinema e per gli incontri nelle sale, incontri esclusivi con autori, aperitivi e colazioni con ospiti, serate experience con gli ospiti del festival.

Le persone con disabilità hanno diritto a un biglietto omaggio che potrà essere ritirato, insieme al biglietto ridotto per un eventuale accompagnatore, presso i Welcome Desk dedicati, che saranno comunicati nel sito web nelle prossime settimane.

​​L'ingresso gratuito è previsto anche per i bambini nati dal 01/01/2013 (che devono essere sempre accompagnati) ma non richiede il ritiro di un biglietto omaggio dedicato o di un braccialetto. In casi dubbi, il personale potrà richiedere di esibire un documento che ne attesti l'età.