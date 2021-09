Lucca Comics & Games 2021: il prezzo dei biglietti e il poster

Lucca Comics & Games 2021 ha appena ufficializzato il costo dei biglietti, che varia dai 20 euro del lunedì e venerdì, ai 22 euro del sabato e della domenica, con abbonamenti per più giorni e riduzioni e omaggi per disabili e bambini. Per partecipare alla manifestazione, che si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà necessario esibire il Green Pass .

Il prezzo del biglietto giornaliero varia dai 20 euro del lunedì e venerdì, ai 22 euro del sabato e della domenica, con convenienti forme di abbonamenti per più giorni, che saranno ulteriormente scontate per chi approfitta della promozione Earlybird, valida fino al 4 ottobre (a titolo esemplificativo, l'abbonamento Earlybird 4 giorni costerà 40 euro + diritti di prevendita). I 100 biglietti Level UP saranno disponibili al prezzo di 160 euro + diritto di prevendita.

Biglietti omaggio: persone con disabilità e minori nati dal 2010 Biglietti riduzione: accompagnatori di persone con disabilità e over 65. Queste tipologie di biglietti saranno gestite in loco.

La biglietteria apre alle ore 15.00 del 21 settembre. I biglietti sono acquistabili solo con prevendita online, in modalità print@home (da stampare a casa o portare con sé con voi sul cellullare): Come da direttive nazionali, per l'accesso sarà necessario il Green Pass a partire dai 12 anni. Il festival quest'anno potrà ospitare circa 20 mila visitatori al giorno, distribuiti su tutta la giornata e su tutte le oltre 15 aree in cui è dislocata la manifestazione. All'arrivo a Lucca, basterà recarsi in uno dei tre Hub Welcome Desk (Polo Fiere con parcheggio, Palazzetto dello sport Palatagliate e Piazza San Romano) dove - presentando il titolo di ingresso - si passerà la verifica della temperatura e del Green pass e potranno essere ritirati i braccialetti colorati per l'accesso al festival.

Si è tenuta oggi la prima conferenza stampa di Lucca Comics & Games 2021, che si svolgerà di nuovo in presenza dal 29 ottobre al 1 novembre con il claim "...a riveder le stelle".

Nel corso della conferenza odierna è stata presentata l'immagine di questa edizione che, nell'anno delle celebrazioni dantesche, è stata affidata a Paolo Barbieri.

Sono state inoltre annunciate le prime anticipazioni del programma, tra cui: il nuovo format Rock 'n' Comics che unisce musica e fumetto e avrà vari ospiti tra cui Pau, frontman dei Negrita (a Lucca anche con una mostra personale), Caparezza, Lacuna Coil e Shade; le grandi mostre, da Will Eisner a Teresa Radice e Stefano Turconi, da Giacomo Bevilacqua a Walter Leoni; una speciale esperienza immersiva in occasione del centenario del Milite Ignoto; il ritorno del Graphic Novel Theatre con due progetti, uno dedicato a Tuono Pettinato e la seconda opera dal titolo l'Oreste - quando i morti uccidono i vivi; le prime immagini di "Pantafa", horror italiano di prossima uscita con Kasia Smutniak, diretto da Emanuele Scaringi, accompagnato da un prequel a fumetti, scritto da Marco Taddei e disegnato da La Came.

Tra i primi ospiti annunciati: Roberto Saviano con il suo attesissimo graphic novel Sono ancora vivo, Zerocalcare, Bastien Vivés e Martin Quenehen, Igort, Manuele Fior, Elisa Menini, Sara Colaone e Barbara Baldi, Leo Ortolani, Fumettibrutti, Sio....

Il programma completo di Lucca Comics & Games 2021 sarà annunciato prossimamente.