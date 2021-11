Lucca Comics & Games 2021: successo per l'Area Movie con eventi dedicati a Matrix, Ghostbusters e The Witcher

L'area Movie del Lucca Comics & Games 2021 ha ottenuto un grandissimo successo grazie a eventi dedicati a film come Ghostbusters: Legacy e serie di successo, tra cui The Witcher.

Lucca Comics & Games 2021 ha registrato una buona ripartenza per la storica manifestazione e l'Area Movie, a cura di QMI, si è rivelata centrale per il successo dell'appuntamento grazie a eventi come quelli dedicati a film, tra cui Ghostbusters: Legacy, e serie tv di successo come nel caso di The Witcher.

Il pubblico ha potuto scegliere tra un palinesesto composto da ben 21 appuntamenti al cinema e 3 eventi speciali.

Tra i momenti più apprezzati di questa edizione del Lucca Comics & Games ci sono stati la presentazione della seconda stagione di The Witcher, la serie targata Netflix che tornerà con i nuovi episodi il 17 dicembre, alla presenza degli attori Kim Bodnia e Joey Batey, la creatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright e il production designer Andrew Laws. In occasione dell'uscita di Strappare lungo i bordi il 17 novembre su Netflix, l'Area Movie ha ospitato uno speciale panel al Teatro del Giglio con Zerocalcare e Giorgio Scorza (produttore della serie) per raccontare la serie tv.

Lucca Comics & Games: evento The Witcher

Nell'Area Movie sono poi stati protagonisti Frank Miller accompagnato da Silenn Thomas, regista del documentario dedicato alla vita e alla carriera del maestro Frank Miller - American Genius; Simon Bouisson, Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, regista e protagonisti della serie RaiPlay Stalk, di cui sono stati presentati in anteprima i primi due episodi della seconda stagione; Giovanni Rigano e Massimo Rocca, gli artisti italiani che hanno realizzato la Graphic Novel di Encanto, nuovo film d'animazione Disney; i registi Gabriele Mainettie Alessandro Rak, il creatore di Rainbow Iginio Straffi.

Grande successo anche per le anteprime e le proiezioni speciali tra cui i primi due episodi della serie Dopesick - Dichiarazione di dipendenza su Disney+ dal 12 novembre, l'appuntamento per i più piccoli con Pinocchio & Friends, l'anteprima dei primi due episodi di Superman & Lois e il tutto sold out per Ghostbusters: Legacy, My Hero Academiaed Eternals che ha chiuso il programma dell'Area Movie. I tre appuntamenti speciali hanno portato il grande cinema fuori dalla sala: l'esposizione della Ecto-1, la mitica auto degli acchiappafantasmi, in occasione della proiezione di Ghostbusters: Legacy, la sfilata di moda a tema Swinging London per Ultima notte a Soho a cui hanno partecipato 15 modelle e modelli tra cui Maurizio Merluzzo (doppiatore e attore), Himorta (cosplayer e showgirl) e Cristina Scabbia (Cantante dei Lacuna Coil), e la video-proiezione della digital rain di Matrix che ha animato i palazzi di piazza del Giglio.

Ad arricchire il programma dell'Area Movie per questa edizione ci sono stati anche gli eventi digitali con 9 panel digital dedicati al mondo Movie sul canale Twitch di Lucca Comics & Games, tra cui: la diretta dell'evento The Witcher, l'intervista esclusiva a Gabriele Mainetti e quella al cast di Stalk. A questi si aggiungono altri 9 incontri dedicati all'Area Movie sul canale Twitch di Badtaste come la monografia di Francesco Alò dedicata a Matrix e approfondimenti critici sulla saga di Scream e Ghostbusters: Legacy.

Tra le attività speciali a Lucca Comics & Games dedicate al cinema e alle serie tv, anche gli appuntamenti con location il Loggiato Pretorio ha ospitato lo stand di Infinity+ dedicato a Schitt's Creek. Sempre al Loggiato Pretorio, QMI ha curato la presenza di NeN Energia a Lucca Comics & Games 2021 con lo stand "La Casa Distratta".

Il successo di quest'anno dell'Area Movie è stato reso possibile grazie ai tanti partner che hanno portato a Lucca i loro contenuti: The Walt Disney Company Italia, Netflix, Warner Bros. Entertainment, Sony Pictures, 01 distribution, Universal Pictures, RaiPlay, Rai Ragazzi, Rai 4, Rainbow, Eagle Pictures, Minerva Pictures, Nexo Digital, Paramount Pictures.