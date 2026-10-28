Lucca Comics 2026 al via oggi: il programma del 28 ottobre, da 'Shaun Vita da Pecora' a Joe Manganiello

Si alza oggi il sipario sulla 60ª edizione di Lucca Comics & Games. Mercoledì 28 ottobre il festival inaugura cinque giornate dedicate alla creatività e all'immaginazione, con incontri, anteprime cinematografiche, concerti e appuntamenti per gli appassionati di fumetti, giochi e videogiochi.

Lucca Comics 2026 al via con la cerimonia inaugurale

Il primo appuntamento ufficiale è alle 11:00 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Alla cerimonia d'aperura partecipano lo storico Alessandro Barbero, il fumettista Claudio Castellini, autore del manifesto dell'edizione 2026, e le ambasciatrici di Francia e Giappone in Italia, Anne-Marie Descôtes e Hikariko Ono.

Nel corso dell'incontro, l'ambasciatrice francese consegnerà a Barbero l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, conferitagli dal governo della Repubblica francese. Sarà inoltre presentata la variant cover del manifesto realizzata da Louise Stéphant, giovane artista francese vincitrice per due anni consecutivi del Petit Fauve d'Or al Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême.

Cinema e anime, le anteprime della prima giornata

Il programma dell'Area Movie propone appuntamenti dedicati all'animazione, agli anime e ai grandi cult cinematografici. Alle 16.30, all'Auditorium San Girolamo, è in programma l'anteprima italiana di Puella Magi Madoka Magica The Movie - Il risveglio di Walpurgis, con la partecipazione di Mitsutoshi Kubota, Kazuki Kawata e Tatsuya Ishikawa.

Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., un momento del film presentato a Lucca Comics and Games 2026

Alle 17:00, al Cinema Astra, spazio a Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., presentato da Lucky Red. Alla proiezione sarà presente il regista Matthew Walker, per un incontro con il pubblico moderato da Gianluca De Angelis.

Alle 19:00 il Cinema Astra celebra i 25 anni di Fast & Furious con una proiezione speciale del film del 2001. Alle 21, sempre al Cinema Astra, la prima serata delle Notti Horror propone l'anteprima di It Ends, esordio nel lungometraggio di Alexander Ullom.

Alle 20:30 il Teatro del Giglio ospita il primo appuntamento lucchese di Tintoria, il podcast comedy condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti. Ospite speciale sarà Alessandro Barbero, che presenterà la graphic novel Garibaldi. The British Tour, scritta con Davide Savelli e illustrata da Iris Biasio.

Giochi e videogiochi: anteprime, incontri e sessioni di gioco

Il programma Games si apre alle 10:00 dal Palco Carducci, anche in diretta sul canale Twitch di ioGioco, con un incontro dedicato al tema Legacy e al rapporto tra il gioco e le generazioni.

Alle 11:15, all'Auditorium San Romano, Panini Comics celebra i 30 anni di Pokémon con l'incontro Gotta catch 'em all! 30 anni di Pokémon, tra immagini, curiosità, quiz e aneddoti. Alle 13:20, al Grog Live Show del Padiglione Carducci, l'appuntamento Creando storie riunisce Zoltar, Joe Manganiello, Mabelle Sasso e Tracy e Laura Hickman per parlare di come costruire una storia per un gioco di ruolo. Nel corso della giornata, il Games Café propone inoltre dimostrazioni e occasioni per provare giochi e novità in fiera.

Per i videogiochi, alle 10:30 al Complesso di San Ponziano, Noah Falstein, tra i primi dieci dipendenti di Lucasfilm Games, sarà protagonista dell'incontro La giocosità innata e l'evoluzione del gioco, dedicato al ruolo del gioco nell'apprendimento e oltre l'intrattenimento.

Fantasy e narrativa: gli incontri con gli autori

La narrativa fantastica e le sue contaminazioni con l'horror sono al centro di diversi incontri. Alle 10.30, all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Paolo Nardi approfondisce l'eredità dell'universo di Tolkien nell'incontro Quale eredità per la Terra di Mezzo?.

Alle 13.30, nello stesso complesso, Paola Barbato e Alice Milani Comparetti dialogano sulle trasformazioni della narrativa dell'orrore tra letteratura, fumetto e nuovi linguaggi. Alle 16.30 Cecilia Randall e Francesca Tamburini si confrontano sul fantasy come linguaggio delle emozioni, mentre alle 18:00 Paola Barbato e Licia Troisi partecipano a un incontro dedicato ai sentimenti, alle ossessioni e alle relazioni pericolose.

Musica, community e concerti

Il Giardino degli Osservanti ospita dalle 12:00 gli appuntamenti musicali e le attività delle community, tra show, giochi, spettacoli steampunk e K-pop.

Alle 17:00 è previsto il K-pop di K-Loud! Re, seguito alle 18:00 dal DJ set di DJ-V con Letizia Cosplay.

In Piazzale Verdi, il programma dei Secret Legacy Show parte alle 15:00 con gli appuntamenti di Rainbow e Univideo. Alle 16:00 si esibisce Leonardo De Andreis, mentre alle 17.30 EnriCosaDici porta sul palco Un italiano vero, tra canzoni e ironia sugli stereotipi italiani. Alle 19.30 la giornata si chiude con Linkin Park Legacy, lo show della band Living Park dedicato alla musica dei Linkin Park.

Per gli appassionati di colonne sonore videoludiche, alle 16.15 alla Japan Town è in programma il concerto di Carling Chiu, che reinterpreta i temi più celebri della storia dei videogiochi tra sonorità classiche e contemporanee.