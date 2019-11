A Lucca Comics 2019 vestiti da nazisti: polemiche e condanna dal comune

Lucca Comics 2019 è al centro di una polemica a causa di un gruppo di ragazzi che si sono presentati all'evento vestiti da nazisti e le foto diffuse online sono diventate già virali. Le reazioni del pubblico presente e quelli della politica locale, hanno apertamente condannato questa "trovata".

Nella giornata di ieri, nelle strade di Lucca, l'attenzione è stata immediatamente attirata dai ragazzi che hanno sfilato con le divise naziste, con il simbolo della svastica al braccio e con in mano le bandiere con le croci celtiche, oltre ad apparire con un finto carro armato.

Il pessimo gusto avuto dai giovani ha scatenato la reazione di vari presenti che hanno urlato ai giovani di vergognarsi perché il nazismo non è un gioco e l'apologia del movimento è anche vietata.

La reazione politica è stata inoltre immediata, la consigliera regionale toscana del PD Alessandra Nardini ha dichiarato: "Mi è capitato di imbattermi nel video che ritrae, a Lucca, dei ragazzi in uniforme da SS con croci uncinate al braccio. Simili episodi non possono essere sottovalutati considerandoli goliardate. Questi episodi ci interrogano rispetto al clima che si respira nel Paese e anche qua, in Toscana, e ci ricordano che non si può e non si deve abbassare la guardia". La dichiarazione prosegue dichiarando: "Si è sempre respirato un bel clima al Lucca Comics, con famiglie, bambini, giovani e meno giovani. Nessuno può macchiare questa manifestazione con immagini che ci riportano al periodo più buio della nostra storia. Lucca è una bellissima città, aperta, inclusiva e antifascista. Ha saputo dimostrarlo anche oggi".

Alessandro Tambellini, sindaco della città di Lucca, è inoltre intervenuto dichiarando: "L'accaduto non è in alcun modo in relazione con il festival, né con le community cosplay, né con alcuna rievocazione storica. Nessun evento della manifestazione, nessun partner, nessuna attività collaterale è coinvolta in questo gesto dei ragazzi. Il pubblico presente ha immediatamente condannato il gesto e la security li ha prontamente allontanati dall'area, senza l'intervento delle forze dell'ordine, comunque già allertate. Ricordiamo inoltre che il tema a cui è dedicato il festival quest'anno è Becoming Human, un forte richiamo a riscoprire il nostro lato umano, alla valorizzazione della vicinanza, dei sentimenti e della tolleranza".