Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati: finisce la storia iniziata dopo Valentina Ferragni

È finita la storia d'amore tra Luca Vezil e Virginia Stablum. L'annuncio è arrivato poco fa direttamente dall'influencer genovese e conduttore di Are You The One Italia, che ha scelto di condividere la notizia con i suoi follower attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. I due si erano conosciuti dopo la fine della relazione di Luca con Valentina Ferragni, sorella di Chiara.

Le parole di Luca Vezil

"Ciao a tutti, scriviamo queste parole con il cuore pieno di gratitudine per tutto l'affetto che ci avete dimostrato in questi anni. È proprio per rispetto nei vostri confronti, che ci avete accompagnato con tanto calore nel nostro percorso insieme, che abbiamo scelto di condividere con voi una cosa importante. Io e Virgi abbiamo deciso di prendere strade diverse e mettere fine alla nostra relazione. Non è una decisione facile, né presa a cuor leggero", ha scritto Luca.

Sulle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, e condivise da Virginia, si legge: "La nostra è stata una storia intensa, autentica, fatta di amore, complicità, sogni condivisi e tantissimi momenti che porteremo sempre con noi. Ma a volte, anche quando c'è tanto bene, le cose non funzionano nel modo in cui si sperava. E così, con rispetto e affetto reciproco, abbiamo scelto di lasciarci andare, permettendo a entrambi di crescere e continuare i nostri cammini, ognuno nella propria direzione. Non entreremo nei dettagli, perché quello che non si è visto sui social è sempre stato protetto, vissuto con discrezione e delicatezza. E continuerà a essere così".

Luca Vezil e Virginia Stablum

E infine: "Speriamo che possiate comprendere questa scelta, così come avete sempre rispettato i nostri tempi e i nostri silenzi. Vi ringraziamo per esserci stati con sincerità, per ogni parola dolce, ogni messaggio, ogni gesto che ci ha fatto sentire sostenuti."

Un amore nato dopo la fine della storia con Valentina Ferragni

Luca Vezil, influencer e conduttore, prima di conoscere Virginia è stato legato per ben otto anni a Valentina Ferragni, sorella di Chiara. La loro relazione, iniziata nel 2014, è sempre stata molto seguita sui social, fino alla rottura avvenuta nell'ottobre 2022.

Dopo la fine di quella lunga storia, Luca ha incontrato Virginia Stablum, modella classe 1998 di origini trentine, incoronata Miss Universo Italia 2022. Il pubblico la ricorda anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove fu la scelta del tronista Nicolò Brigante. In passato è stata anche legata a Ignazio Moser, prima che lui intraprendesse la relazione con Cecilia Rodriguez.

Tra Luca e Virginia era nato un legame solido e profondo, fatto di sorrisi, viaggi e momenti condivisi, spesso raccontati ai loro follower. Oggi però entrambi hanno scelto di separarsi, pur mantenendo il massimo rispetto l'uno per l'altra e proteggendo la loro privacy.