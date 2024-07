Luca Marinelli e Tim Blake Nelson in giuria a Locarno 2024

Annunciata la giuria del concorso internazionale del Locarno Film Festival 2024. Ad affiancare la Presidente Jessica Hausner ci saranno, tra gli altri, l'italiano Luca Marinelli, e Tim Blake Nelson, attore feticcio dei fratelli Coen. Con loro anche la regista indiana Payal Kapadia, vincitrice dell'ultimo Grand Prix di Cannes con All We Imagine as Light (2024) e la produttrice belga Diana Elbaum.

A decretare il vincitore del Pardo d'Oro - Concorso Cineasti del Presente, la sezione dedicata ai registi emergenti al loro primo o secondo lungometraggio, saranno il regista nigeriano C.J. "Fiery" Obasi, noto al pubblico del Festival per aver partecipato al Concorso Internazionale di Locarno74 con Juju Stories (2021), la cineasta e attrice franco-algerino-palestinese Lina Soualem, il cui Bye Bye Tiberias è stato tra i documentari più premiati dell'anno scorso, e Charles Tesson, ex caporedattore dei Cahiers du cinéma, critico cinematografico e direttore artistico della Settimana della critica di Cannes.

Le altre giurie

Tim Blake Nelson in The Ballad of Buster Scruggs

La giuria incaricata di individuare i migliori cortometraggi assegnerà diversi premi nei tre concorsi dei Pardi di Domani. A comporla saranno l'italiana Licia Eminenti, sceneggiatrice, regista, programmatrice e consulente per il Red Sea Souk, il malgascio Laza Razanajatovo, cineasta, curatore, stilista di moda e fondatore del Madagascourt Film Festival, e la produttrice francese Juliette Schrameck.

Il film vincitore dello Swatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima) sarà invece deciso dal produttore e regista marocchino Khalil Benkirane, già direttore artistico dell'Arab Film Festival di San Francisco e attuale responsabile del programma finanziamenti del Doha Film Institute, dall'astro nascente finlandese Alma Pöysti, nota per il ruolo della protagonista in Foglie al vento (2023) di Aki Kaurismäki e della fondatrice dei Mumin in Tove (2020), e dalla celebre make-up designer italo-svizzera Esmé Sciaroni, che annovera tra le molte collaborazioni recenti La chimera (2023) di Alice Rohrwacher.

Infine, è necessario che anche il cinema offra il suo piccolo, ma decisivo contributo alla promozione di un cambio di paradigma nei confronti della crisi climatica: il Pardo Verde, sostenuto dall'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia, premia i film che contribuiscono a sviluppare una maggiore consapevolezza e atteggiamenti più virtuosi. La giuria del Pardo Verde sarà formata dall'artista, scrittrice e regista svizzero-ruandese Kantarama Gahigiri, dal programmatore e critico cinematografico francese Cédric Succivalli, e dal consulente per la sostenibilità, giornalista e manager culturale svizzero Daniel Wiener.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival, dichiara: "È per noi un privilegio immenso accogliere a Locarno artisti e programmatori di così grande talento e affidare loro i film selezionati dai nostri comitati tra le migliaia di candidature ricevute. Sarà proprio grazie ai loro sguardi creativi che la selezione ufficiale di quest'anno sarà presentata al mondo, e non riusciamo a immaginare porta d'accesso migliore alla scena globale. Le storie da raccontare sono ancora tantissime e solo gli sguardi più attenti e generosi sono in grado di rivelarcele. Per questa sfida entusiasmante vogliamo rinnovare la nostra profonda gratitudine nei confronti dei giurati che hanno accettato il compito di pronunciarsi a nome di tutte e tutti e per il beneficio di tutte e tutti".

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 7 al 17 agosto 2024