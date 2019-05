Luca Guadagnino sta per iniziare le riprese della serie We Are Who We Are

Luca Guadagnino ha svelato che le riprese della sua prima serie We Are Who We Are stanno per iniziare.

Luca Guadagnino inizierà le riprese di We Are Who We Are, la sua prima serie tv, tra poche settimane. Il regista italiano, presente al Festival di Cannes per presentare il suo nuovo cortometraggio, l'ha annunciato a Variety durante un'intervista in cui rivela inoltre qualche dettaglio indito dell'atteso progetto.

Lo show del regista di Suspiria sarà prodotto per HBO e Sky e We Are Who We Are racconterà la storia di un gruppo di teenager americani che vivono in una base militare in Italia.

Al centro della trama del progetto di Luca Guadagnino ci saranno i quattordicenni Fraser Wilson e Caitlin Harper, che stringono un legame talmente forte da spingere gli altri coetanei a pensare che siano una coppia. Fraser, tuttavia, prova dei sentimenti confusi riguardanti la sua identità e si innamora, in modo innocente, di un militare più vecchio di lui.

I casting sono stati svolti a Los Angeles, London, Africa e Italia e tutti i personaggi saranno americani. La prima stagione del progetto sarà composta da otto episodi.

