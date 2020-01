Luca Guadagnino sui suoi prossimi film, da Chiamami col tuo nome 2 a Il signore delle mosche

Luca Guadagnino in questo periodo è impegnato a Parigi, con la post-produzione della serie HBO, We Are Who We Are ma di recente ha rilasciato un'intervista a Sundance, nella quale ha parlato del sequel di Chiamami col tuo nome e ha svelato alcuni aggiornamenti sui suoi prossimi film. Al Sundance Film Festival Guadagnino era in qualità di produttore esecutivo del documentario The Truffle Hunters, girato ad Alba, in Piemonte.

Chiamami col tuo nome: Timothée Chalamet in un momento del film

Il seguito dell'adattamento di Chiamami col tuo nome, romanzo di André Aciman rimane in cantiere:"Ho parlato delle mie idee aTimothée Chalamet e Armie Hammer, siamo tutti impazienti". Lo show HBO rimane in questo momento la sua priorità:"Tutta la mia concentrazione è su We Are Who Are e Born To Be Murdered. Del film sono molto entusiasta, sarà una sorpresa affascinante". Thriller ambientato in Grecia, Born To Be Murdered vede nel cast Alicia Vikander e John David Washington, una coppia in vacanza che si ritrova nel bel mezzo di una cospirazione.

Un periodo davvero pieno di lavoro per Luca Guadagnino. Il 2020 potrebbe riservare altre sorprese, come Blood On The Tracks, progetto ispirato all'album omonimo di Bob Dylan del 1975, e Il signore delle mosche, realizzato in collaborazione con Warner Bros. E mentre il film sull'album di Dylan è ancora in fase di elaborazione, per Il signore delle mosche sta iniziando la fase di scrittura della sceneggiatura. Tanti impegni ma che trovano un Luca Guadagnino ben più sereno e consapevole:"Quando ho deciso di seguire il flusso del business cinematografico tutto è diventato migliore per me, e ho potuto approfondire le cose che amo ancora di più. Sono felice di essere sorpreso e vedere cosa succede".