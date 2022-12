Luca Guadagnino premiato con l'International Icon Award al Sundance 2023

Il 19 gennaio, durante il Sundance 2023, il regista italiano Luca Guadagnino riceverà il premio International Icon Award assegnato in collaborazione con IMDbPro.

Durante la serata che si svolgerà a Park City verranno inoltre assegnati dei riconoscimenti a Ryan Coogler, W. Kamau Bell, e Nikyatu Jusu.

Il premio assegnato a Luca Guadagnino viene attribuito a un autore internazionale che crea degli universi cinematografici unici e ha avuto un impatto durevole sul cinema, attraverso un impegno nella narrazione e una visione creativa incrollabile.

Il comunicato del Sundance Film Festival ricorda come nel 2010 il regista italiano abbia presentato a Park City Io sono l'amore, ritornando poi all'evento nel 2017 con Chiamami col tuo nome, oltre ad aver prodotto il documentario The Truffle Brothers, che è stato proiettato nel 2020.

Guadagnino ha dichiarato: "Ho sempre considerato il Sundance come una casa. Sono stato al festival quattro volte. Mi ricordo in particolare il calore con cui il festival ha accolto Chiamami col tuo nome e come abbia cambiato la mia vita. Non potrei essere più elettrizzato nell'essere onorato ricevendo questo premio".

Joana Vicente, CEO del Sundance Institute, ha dichiarato: "Luca Guadagnino è un vero visionario del cinema e siamo elettrizzati nell'onorarlo con questo premio speciale. Che si tratti di scrivere, dirigere o produrre, ha avuto un innegabile impatto, non solo sulla comunità del Sundance Film Festival, ma nell'intero settore cinematografico grazie alle sue capacità uniche nel narrare".