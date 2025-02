Luca Guadagnino vuole dirigere Aryan Papers, progetto mai realizzato di Kubrick

In una recente intervista Luca Guadagnino ha parlato di alcuni dei suoi progetti futuri, citando anche un film rimasto nel cassetto delle idee di Stanley Kubrick.

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto da Challengers, e in attesa di Queer e After the Hunt con Julia Roberts, Guadagnino è pronto a lanciarsi in altri due lavori internazionali.

Il film mai realizzato da Stanley Kubrick

"Ho altri due progetti del cuore: uno è Aryan Papers. È un progetto mai realizzato da Stanley Kubrick, un adattamento del primo libro di Louis Begley, Wartime Lies, su cui ho lavorato a lungo per Warner Bros. con la benedizione degli eredi di Kubrick e della famiglia Kubrick" ha spiegato il regista.

Stanley Kubrick sul set di Barry Lyndon

Realizzare Aryan Papers per Luca Guadagnino sarebbe uno dei traguardi più importanti della sua carriera dietro la macchina da presa, come lui stesso ha confessato nel corso dell'intervista.

Il progetto Aryan Papers

Il film Aryan Papers è uno dei lungometraggi mai realizzati da Stanley Kubrick, proprio come Napoleon. Risale tutto al 1995, quando Kubrick lavorava alla pre-produzione del film e le riprese erano in dirittura d'arrivo, salvo decidere di abbandonare il progetto anche per la natura drammatica del racconto e il successo recente di Schindler's List di Steven Spielberg.

Stanley Kubrick sul set di Shining

Sarebbe dovuto essere il film sull'Olocausto diretto da Kubrick. Erano stati scelti anche i protagonisti: Johanna ter Steege e la giovane star di Jurassic Park Joseph Mazzello. Luca Guadagnino ha già visionato i documenti di Kubrick conservati allo Stanley Kubrick Archive alla University of the Arts di Londra ed è intenzionato a lavorare dallo script realizzato dal regista.