Luca Barbareschi porta Temptation Island su Rai 2? Ecco il promo di Se mi lasci non vale

Se mi lasci non vale, il dating show della RAI affidato a Luca Barbareschi, era stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti estivi. Se fin dalla allora era sembrato a molti parecchio simile a Temptation Island, bisogna dire che il promo non ha fugato certamente i dubbi. Al contrario, sembra quasi che la clip sia stata confezionata proprio per strizzare l'occhio al reality dei sentimenti di Canale 5.

Il promo di Se mi lasci non vale

"Chi non è passato per una crisi di coppia? A volte ne siamo usciti rafforzati, altre volte ci siamo dovuti lasciare per sempre", poi cade una maschera e spunta Luca Barbareschi. Questo in breve il promo di Se mi lasci non vale, dal 21 ottobre su Rai 2, un dating show che sembra già talmente ovvio e "già visto" - per un pubblico che dice di seguire Alberto Angela ma poi segretamente non riesce a mollare Temptation - da avere pure l'accompagnamento musicale tautologico (Se mi lasci non vale di Julio Iglesias).

Una RAI mai così in affanno sembra insomma voler inseguire a ogni costo la strada tracciata da Mediaset e da Maria De Filippi, tanto che non sembra neppure un caso che la clip di presentazione della novità di Rai 2 sia stata lanciata proprio nel giorno in cui su Canale 5 va in onda un'altra puntata del reality dei sentimenti.

Una domanda però sorge spontanea: nell'anno in cui Temptation Island ha addirittura raddoppiato la sua presenza in TV, a luglio e poi a settembre, gli spettatori avranno davvero voglia di passare le serate con un altro dating show?

Che cos'è il nuovo dating show di Rai 2

Andando più a fondo nella questione, scopriamo che le somiglianze con il reality condotto da Filippo Bisciglia non si limitano certo alle impressioni del promo. In Se mi lasci non vale, infatti, sei coppie in crisi decidono di partecipare al programma per trovare finalmente una risposta al dilemma se lasciarsi definitavamente o concedersi un'altra chance. Per un mese vivranno in una villa isolata e, tra confronti individuali e collettivi, accompagnati e sostenuti da mental coach, sessuologi e psicologi, proveranno a risanare una relazione al capolinea. In ogni puntata ci saranno anche ospiti, vip e non, che consiglieranno e aiuteranno i concorrenti nella difficile scelta. Alla fine ciascuna coppia dovrà decidere se uscire dal programma mano nella mano oppure ciascuno per la propria strada. Ricorda qualcosa di già visto e già sentito?