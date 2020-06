Luca Argentero: i tre finali alternativi di Doc – Nelle tue mani

Nella puntata di ieri di EPCC LIVE Alessandro Cattelan ha intervistato Luca Argentero, l'attore che con la sua fiction Doc - Nelle tue mani ha ottenuto l'unanime consenso di critica e pubblico. Argentero e Cattelan si sono divertiti ad immaginare tre finali alternativi della serie. L'episodio, visto da 148mila spettatori, è stato trasmesso martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

La storia del dottor Andrea Fanti che dopo un trauma cerebrale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni ha emozionato gli italiani che hanno premiato la fiction con un boom d'ascolti. Protagonista di Doc - Nelle tue mani è Luca Argentero, l'attore è stato ospite di Alessandro Cattelan nella puntata di ieri di EPCC LIVE. Luca in questi giorni è diventato papà della piccola Nina Speranza e ritornerà a vestire i panni del dottor Andrea Fanti molto presto, appena le condizioni lo permetteranno il cast tornerà sul set per girare le ultime scene che completeranno la prima stagione.

Nel frattempo Alessandro lo ha coinvolto in tre finali alternativi che potete vedere nelle tre video clip che pubblichiamo, una sulle dipendenze di Alessandro e i suoi costosi vizi, la seconda sul misterioso paziente 22, nella terza Luca dovrà affrontare il complottista Alessandro che gli chiarirà perché ci riempiono di mercurio! Le clip concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.