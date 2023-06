Love Mi 2023 su Italia 1: scaletta, cantanti e orario del concerto ideato da Fedez

Va in onda oggi su Italia 1 a partire dalle 19:00 Love Mi, il concerto gratuito in Piazza Duomo ideato da Fedez.

Oggi, 27 giugno, su Italia 1, a partire dalle 19:00, va in onda, in diretta da Piazza Duomo a Milano, Love Mi 2023. Quella di stasera è la seconda edizione del festival musicale ideato da Fedez con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore dell'Associazione Andrea Tudisco OdV.

Gabriele Vagnato dalle 18:00 condurrà la diretta in onda in esclusiva solo su Mediaset Infinity e poi sarà l'inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico. Il live sarà, inoltre, trasmesso in simulcast su Radio 105 con la conduzione di Annie Mazzola e Alessandro Sansone.

Il collegamento con Italia 1 inizierà alle 19:00. La serata sarà condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni

I cantanti che saliranno sul palco di Love Mi 2023 (in ordine alfabetico)