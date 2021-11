Love is in the air anticipazioni 6 novembre 2021: Selin e Deniz contro tutti

Love is in the air torna oggi, sabato 6 novembre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con la nuova puntata: Selin e Deniz sono decisi a ostacolare Eda e Serkan in ogni modo.

Love is in the air torna oggi, sabato 6 novembre 2021, su Canale 5 alle 15:40, prima di Verissimo, con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Deniz e Selin tentano il tutto per tutto per rovinare la vita ai due innamorati.

Eda e Serkan sono finalmente liberi di progettare un nuovo inizio. Sembra però che Selin tenterà di ostacolarli in ogni modo. Incredula, Eda si sveglia a casa di Serkan, ma il loro momento felicità è presto interrotto dalla consapevolezza di avere una missione da compiere: annullare il matrimonio tra Eda e Deniz.

Selin va a trovare il suo alleato Deniz e lo invita a continuare la lotta per riprendersi Eda. Un modo per farlo è non firmare i documenti dell'annullamento, consiglio che Deniz non tarderà a seguire.

Selin non si reca allo studio e riceve una chiamata da Serkan che le chiede spiegazioni per quello che ha fatto e le chiede anche di scusarsi con Eda, ma il risentimento di Eda è troppo.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.