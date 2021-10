Love is in the air anticipazioni 30 ottobre 2021: Eda rischia di annegare!

Love is in the air torna oggi, sabato 30 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40 con la nuova puntata: Eda rischia di morire annegata.

Love is in the air torna oggi, sabato 30 ottobre 2021, su Canale 5 alle 15:40, prima di Verissimo, con una nuova puntata. Le anticipazioni svelano che Serkan avrà paura di aver perso Eda per sempre.

Eda e Deniz sono stati scelti come modelli per la sfilata. La paesaggista incanta tutti, soprattutto il Bolat, che non può dimenticare però come ormai sia promessa a un altro uomo.

L'evento per presentare le creazioni di Sevim, organizzato da Ates, riscuote un grande successo. Per festeggiare, Ates invita Serkan, Selin, Deniz e Eda sul suo yacht, ma Eda cade involontariamente in mare gettando nel panico Serkan!

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.