Love is in the air anticipazioni 26 novembre 2021: Puren scatena la gelosia di Eda

Love is in the air torna domani, venerdì 26 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni parlano di gelosia: ancora una volta quella di Eda.

Dopo la cena romantica rovinata, dove alla fine anche Ayfer si è unita alla tavolata con Puren, Aydan e Kemal, come anticipa il promo dell'episodio 142, Serkan ed Eda, soli nel loro camper in riva al mare, tornano in città per le prove del film che sono impegnati a girare. Scoppia la gelosia di Eda per via dell'atteggiamento della prima attrice, Puren, nei confronti di Serkan.

Intanto il Bolat si infuria perché Erdem, all'insaputa di tutti, ha dato il permesso alla troupe di girare negli uffici della Art life.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:55 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.