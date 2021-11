Love is in the air anticipazioni 23 novembre 2021: Erdem combina un disastro, Eda e Serkan in pericolo!

Love is in the air torna domani, martedì 23 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata: Eda e Serkan sono in pericolo.

Love is in the air torna domani, martedì 23 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano una situazione davvero poco piacevole per i nostri due innamorati.

L'irreperibilità di Eda e Serkan desta preoccupazione tra i loro parenti e amici, che dopo una breve consultazione decidono di raggiungerli.

Loro due però si stanno improvvisando detective: il gruppo comincia a spiare la vedova e Ferit e Melo dicono tutto quello che scoprono sul caso di omicidio a Eda e Serkan, come anticipa il promo dell'episodio 139. Nel frattempo però arriva il suo amante. A quel punto Serkan chiede a Erdem di scattare alcune foto dei due insieme, ma Erdem dimentica di disattivare il flash, facendoli smascherare!

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.