Love is in the air anticipazioni 21 luglio 2021: Selin confessa il suo amore a Serkan, Ferit si sente male

Love is in the air torna domani, mercoledì 21 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Ferit accusa un malore dopo aver origliato una conversazione tra Selin e Serkan.

Love is in the air torna domani, mercoledì 21 luglio 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Dalle anticipazioni scopriamo che Selin ha trovato il coraggio di confessare i propri sentimenti a Serkan, cosa che provoca un malore a Ferit.

Selin è ancora innamorata di Serkan ma ha deciso di impegnarsi seriamente con Ferit. Probabilmente questa rivelazione a cuore aperto li porterà a non lavorare più insieme: a fine episodio, poco prima del matrimonio, vediamo Selin decidere di vendere le sue quote. Ferit, che ha ascoltato di nascosto la conversazione, ha un malore. Ceren lo vede e lo accompagna in ospedale. I due si confidano per la prima volta.

Chi invece non è ancora riuscita a confessare alla zia il vero motivo per cui non è partita è Eda. Ayfer però riceverà la telefonata di sua madre e scoprirà che Eda le ha mentito.

Intanto il legame tra Eda e Serkan si fa sempre più intenso e il ragazzo le regala una stella. Piril e Engin invece non riescono a comunicare, Engin prepara una cena romantica in ufficio ma non trova il coraggio di aprirsi. A quel punto Piril, stanca dei suoi tentennamenti, lo bacia lasciandolo di stucco.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.