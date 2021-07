Love is in the air anticipazioni 20 luglio 2021: Eda e Serkan al centro dei pettegolezzi

Love is in the air torna domani, martedì 20 luglio 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Eda e Serkan sono bersaglio dei pettegolezzi di tutti per via del loro piano ormai scoperto.

Il contratto tra Eda e Serkan è diventato l'argomento di gossip preferito ormai all'Art Life Studio. Ayfer è preoccupata per sua nipote e decide di andare a parlare apertamente con Serka, che la rassicura: Eda andrà in Italia e terminerà gli studi regolarmente.

Non solo pettegolezzi amorosi: all'Art Life è una giornata ricca di novità anche sul piano lavorativo: la collaborazione con Efe Akman si farà ed è proprio Selin a informare Serkan.

Buone notizie in arrivo anche dal tribunale: chi aveva copiato il progetto del lampadario dovrà pagare una grossa somma per il risarcimento, somma che Serkan decide di destinare, in forma anonima, a un orfanotrofio.

