Love is in the air anticipazioni 19 ottobre 2021: Selin bacia Deniz

Love is in the air torna domani, martedì 19 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni sono portatrici di sorprese: Selin infatti, abbandonata all'improvviso, si lascia andare con Deniz.

Serkan organizza per il compleanno di Selin una perfetta festa a sorpresa. Eda, delusa, esce tra la neve, con la disperazione nel cuore, come anticipa il promo dell'episodio 109. Il Bolat esce a cercarla e, trovandola in difficoltà, decide di passare con lei la notte in una baita. Selin, amareggiata e abbandonata, bacia Deniz in un momento di rabbia!

Ayfer e Aydan scoprono di avere un'altra concorrente che ambisce al cuore di Alexander. Ayfer decide di affrontarlo e Aydan, in preda alla rabbia, lo colpisce alla testa con una bottiglia. Lo chef cade a terra, apparentemente morto.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.