Love is in the air anticipazioni 17 novembre 2021: Eda dice addio a Serkan e vola a New York

Love is in the air torna domani, mercoledì 17 novembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano la fuga di Eda, che scappa negli Stati Uniti pur di allontanare Serkan.

Aydan si reca a casa di Selin che sembra intenzionata ad abortire. Aydan la rassicura che qualunque cosa accada, avrà sempre il suo sostegno.

Eda intanto è in piena crisi dopo aver scoperto della gravidanza di Selin, come anticipa il promo dell'episodio 133.

Serkan intanto le chiede di andare da lui per cercare di chiarire la situazione. Passano la notte insieme, ma al risveglio, lui trova solo una lettera con cui Eda gli dice addio. Per fermarla, si precipita in aeroporto, dove sviene sotto gli occhi di lei.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 circa, e, da qualche settimana, anche di sabato alle 15:40. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.