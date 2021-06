Love is in the air anticipazioni 11 giugno 2021: Selin rischia di far saltare il piano di Eda e Serkan

Love is in the air torna domani, venerdì 11 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Selin mette in difficoltà Eda.

In un momento di rabbia, Eda ha fatto credere a Selin che lei e Serkan andranno a vivere insieme. Selin l'ha detto ad Aydan e Piril, e di conseguenza si creano una serie di equivoci.

Nel frattempo, la gara per l'appalto del progetto BOdruM viene vinta da Kaan, con grande disappunto di Engin e Piril, ma non di Serkan, che rivela loro quello che era il suo obiettivo, ovvero che Kaan vincesse, dopo aver ricevuto da Ahmet informazioni false sull'offerta della Art life, fornite di proposito da Serkan allo stesso Ahmet, essendosi accorto che faceva il doppio gioco. Di conseguenza, si prospetta la bancarotta di Kaan, mentre Serkan fa un'ottima figura anche di fronte al padre. Ceren e Figen, nel ristorante dove stanno "consolando" Melek che è stata licenziata, si imbattono in Serkan e Selin, e si convincono che il loro sia un appuntamento galante. Riferiscono a Eda del presunto tradimento, e lei inscena un siparietto con Serkan per far vedere alle amiche che fra di loro è tutto a posto.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:35. È possibile seguire le puntate, in contemporanea con la messa in onda televisiva, anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.